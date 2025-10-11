Gimnasia de Mendoza venció a Deportivo Madryn en los penales y jugará la Liga Profesional

Tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos de juego, el Lobo mendocino fue mejor desde los 12 pasos, se impuso por 3 a 0 y jugará la máxima categoría del fútbol argentino.

Hoy 20:01

En una tarde para el recuerdo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza consiguió un ascenso histórico a la Liga Profesional, al vencer por 3-0 en la tanda de penales a Deportivo Madryn, tras igualar 1-1 en un partido cargado de tensión y dramatismo. La figura fue Pablo Rigamonti, quien atajó dos disparos en la definición y desató la locura del pueblo mensana.

El primer tiempo fue muy intenso, pero con poco juego asociado. Gimnasia logró mover la red rival en dos oportunidades, aunque ambas fueron correctamente anuladas por el árbitro Nicolás Ramírez por mano previa: la primera, de Muñoz en los minutos iniciales, y la segunda, de Servetto, antes del potente remate de Romano a los 38’. Madryn, en tanto, apenas avisó con dos remates en el arranque, sin demasiado peligro.

En el complemento, el equipo de Leandro Gracián fue perdiendo protagonismo y el conjunto chubutense empezó a crecer con envíos aéreos. En un duelo trabado y con poco juego fluido, la visita encontró el premio a su insistencia a los 32’, con un gran centro de Nazareno Solís y un impecable cabezazo del “Tanque” Silva para el 1-0. Pero la alegría duró poco: en el primer minuto adicional, Lencioni remató al arco, la pelota dio en la mano de Gutiérrez, y el propio número 11 lo transformó en gol desde el punto penal para mandar todo al alargue.

Durante el primer tiempo extra, Gimnasia metió contra un arco a Madryn, que resistió gracias a la figura de su arquero Bonnin, quien atajaba todo para sostener el empate. En los últimos 15 minutos, el cansancio y la paridad marcaron el desarrollo, y el destino del ascenso se definió en los penales.

Desde los doce pasos, Rigamonti fue el héroe: detuvo dos ejecuciones y le dio al Lobo mendocino una victoria por 3-0, sellando el ascenso más importante de su historia. Mendoza se vistió de fiesta: por primera vez, Gimnasia jugará en la Liga Profesional, coronando una campaña de esfuerzo, carácter y corazón.