El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

Gianni Infantino reveló que la casa madre del fútbol está “discutiendo” cómo optimizar el calendario y afirmó que "jugar en julio en algunos paises es muy caluroso".

Hoy 11:39

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que la entidad está evaluando la posibilidad de modificar la etapa del año en la que se juegan los Mundiales, actualmente entre junio y julio. “No se puede competir en algunos lugares en verano, así que podríamos cambiar el calendario”, expresó en la apertura de la nueva European Football Clubs (EFC).

Infantino, que se reunió recientemente con el primer ministro canadiense Mark Carney para afinar detalles del Mundial 2026 en Norteamérica, explicó: “Lo estamos discutiendo, estamos en los detalles. Jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto”.

El mandatario agregó: “Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos debatiendo. Solo tenemos que tener la mente abierta”, dejando claro que todavía no hay decisiones tomadas.

El antecedente más reciente fue el Mundial de Catar 2022, que se jugó entre noviembre y diciembre debido a las altas temperaturas, que pueden rozar los 50 grados en verano. Se estima que la edición de Arabia Saudita 2034 podría adoptar un calendario similar.

Por su parte, el catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC, sostuvo: “Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. No tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien”.

