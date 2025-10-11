Tragedia en La Banda: un joven de 26 años murió electrocutado en el barrio San Fernando

Familiares trasladaron al joven al CIS Banda, donde lamentablemente ingresó ya sin vida. El hecho tuvo lugar este viernes por la noche.

Una terrible tragedia ocurrió anoche en el barrio San Fernando, en la ciudad de La Banda, cuando un joven perdió la vida mientras manipulaba cables eléctricos. La víctima fue identificada como Ruiz, de 26 años.

Según los primeros reportes, Ruiz intentaba realizar una instalación clandestina de electricidad. Durante el procedimiento, mientras se encontraba en el techo de la vivienda, intentó pasar un cable a su tío, momento en el que recibió una potente descarga eléctrica que le provocó la muerte en el acto.

Familiares trasladaron al joven al CIS Banda, donde lamentablemente ingresó ya sin vida.

El fiscal de turno, Dr. Hugo Herrera, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue para realizar la correspondiente autopsia. Además, solicitó que el equipo de Criminalística lleve adelante las pericias en el inmueble donde ocurrió la tragedia para esclarecer con exactitud las circunstancias del accidente.