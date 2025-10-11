Sarmiento aprovechó el mal momento de River y se llevó un triunfazo histórico del Monumental que estalló contra los jugadores

El Millonario volvió a mostrar una floja versión y sufrió una nueva derrota en casa. Cayó 1 a 0 frente al Verde y acumula 4 derrotas al hilo en el Clausura. El equipo se fue silbado.

Hoy 22:14

"Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie", volvió a escucharse en el Monumental después de muchísimo tiempo. Y fue el reflejo de una noche que desnudó la crisis total del River de Marcelo Gallardo, que cayó como local ante Sarmiento de Junín y extendió su derrumbe futbolístico y anímico. El 0-1 dejó al equipo con seis derrotas en los últimos siete partidos y cuatro caídas consecutivas en el Torneo Clausura, un registro alarmante para un club que invirtió más de 70 millones de dólares en refuerzos.

El clima en Núñez fue tan caliente como el sol de la tarde. El River de los papelones, como ya lo apodan en redes, se fue silbado y reprobado de forma masiva, en una de las muestras de enojo más grandes de los últimos años. Ni los más optimistas encuentran explicación al nivel actual: el equipo abusa del pelotazo, carece de juego interno y depende de lo que generen los juveniles, como Lencina y Jaime, que pese a su esfuerzo no pudieron torcer la historia.

El visitante, en cambio, aprovechó cada error. Chaco Insaurralde fue una muralla, y Morales capitalizó una falla de Armani para anotar el gol del triunfo. A partir de ahí, Sarmiento manejó los tiempos, se cerró atrás con orden y se llevó tres puntos de oro de un estadio que, paradójicamente, en Brasil llaman “Caldeirão infernal”.

River no encontró a Nacho Fernández ni a Galoppo, Casco y Bustos estuvieron irreconocibles y el 2-4-2-2 con el que terminó el partido expuso más confusión que ideas. Solo Jaime, en su debut en el Monumental, mostró algo de rebeldía y personalidad, un gesto que contrastó con la pasividad general del equipo.