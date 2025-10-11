Ingresar
Allanamientos por drogas en el barrio Sarmiento: secuestraron una millonaria suma y cocaína

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y otras divisiones de la Policía de la Provincia, llevan adelante allanamientos simultáneos.

Hoy 14:59
Secuestro de drogas y dinero

Con un fuerte despliegue policial y la intervención de equipos especializados, la policía volvió a asestar un duro golpe al narcomenudeo desde horas tempranas.

La Dirección General Drogas Peligrosas, conjuntamente con las Unidades de prevención, llevaron adelante allanamientos simultáneos en viviendas y en la vía pública del mencionado barrio.

Dinero secuestrado Dinero secuestrado

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos cinco individuos de 18, 25, 27, 36 y 40 años, y se procedió al secuestro de más de $5.000.000, discriminados en billetes de bajo nominación producto de la venta de sustancias; un “ladrillo” de cocaína de máxima pureza de lo que arrojo un peso de 1,070 (un kilo, setenta gramos); una balanza de precisión, recortes y bolsitas utilizadas para el fraccionamiento y quince teléfonos celulares.

Detenidos en el barrio Sarmiento Detenidos en el barrio Sarmiento

Las intervenciones se concretaron en las calles Lavalle casi San Luis, Santa Fe casi Rodríguez, San Luis e Inti Huasi, y en la intersección de Hércules Ochesi y Granadero Saavedra, a lo que se sumó pasaje Petineo y Granadero Saavedra.

Detenido por narcomenudeo Detenido por narcomenudeo

Vale destacar que durante el procedimiento, los detenidos opusieron resistencia, al igual que los vecinos de las viviendas allanadas, situación que pudo ser controlada debido a la profesionalidad con la que actuaron los integrantes de la fuerza policial.

Detenidos en el barrio Sarmiento Detenidos en el barrio Sarmiento

Estas intervenciones se inscriben en una estrategia sostenida de lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo como parte de las políticas de seguridad pública impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, a través de la Secretaría de Seguridad, concretadas por policía de la provincia.

