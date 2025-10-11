Allanamientos por drogas en el barrio Sarmiento: secuestraron una millonaria suma y cocaína

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y otras divisiones de la Policía de la Provincia, llevan adelante allanamientos simultáneos.

Hoy 14:59

Con un fuerte despliegue policial y la intervención de equipos especializados, la policía volvió a asestar un duro golpe al narcomenudeo desde horas tempranas.

La Dirección General Drogas Peligrosas, conjuntamente con las Unidades de prevención, llevaron adelante allanamientos simultáneos en viviendas y en la vía pública del mencionado barrio.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos cinco individuos de 18, 25, 27, 36 y 40 años, y se procedió al secuestro de más de $5.000.000, discriminados en billetes de bajo nominación producto de la venta de sustancias; un “ladrillo” de cocaína de máxima pureza de lo que arrojo un peso de 1,070 (un kilo, setenta gramos); una balanza de precisión, recortes y bolsitas utilizadas para el fraccionamiento y quince teléfonos celulares.

Las intervenciones se concretaron en las calles Lavalle casi San Luis, Santa Fe casi Rodríguez, San Luis e Inti Huasi, y en la intersección de Hércules Ochesi y Granadero Saavedra, a lo que se sumó pasaje Petineo y Granadero Saavedra.

Vale destacar que durante el procedimiento, los detenidos opusieron resistencia, al igual que los vecinos de las viviendas allanadas, situación que pudo ser controlada debido a la profesionalidad con la que actuaron los integrantes de la fuerza policial.

Estas intervenciones se inscriben en una estrategia sostenida de lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo como parte de las políticas de seguridad pública impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, a través de la Secretaría de Seguridad, concretadas por policía de la provincia.