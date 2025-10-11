Ingresar
Allanamientos por drogas: importante despliegue policial en el barrio Sarmiento

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y otras divisiones de la Policía de la Provincia, llevan adelante allanamientos simultáneos.

Hoy 13:09
Policía Móvil

Algunos disparos y corridas se registraron durante los allanamientos simultáneos en el barrio Sarmiento, según mensajes que hicieron llegar vecinos de la zona al WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama.

Fuentes policiales confirmaron que personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y otras divisiones de la Policía de la Provincia, llevan adelante un amplio despliegue policial en lucha contra el narcomenudeo.

La zona de Inti Huasi y Granadero Saavedra es uno de los puntos donde las fuerzas de seguridad se centraron para llevar adelante el operativo.

Noticia en desarrollo....

