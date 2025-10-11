Milei arribó al aeropuerto de Resistencia y fue recibido por el gobernador Zdero

El presidente Javier Milei arribó este jueves por la mañana al aeropuerto de Resistencia, en la provincia de Chaco, donde fue recibido por el gobernador Leandro Zdero, su principal aliado en el norte argentino. Esta visita forma parte de una nueva etapa en la campaña nacional, en la que el mandatario busca fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en las provincias del noreste argentino (NEA), con miras a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Acompañado por su hermana, Karina Milei, el jefe de Estado participó de varias actividades políticas y encuentros con los candidatos del frente que ambos respaldan. En Chaco, se renovarán tres bancas en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados, con la fórmula encabezada por Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider para la Cámara Alta. En Diputados, el espacio contará con los candidatos Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori.

El acto central en la plaza Belgrano de Resistencia estaba previsto para las 11 de la mañana, aunque sufrió una leve demora debido a la llegada del presidente. A pesar de ello, una importante cantidad de simpatizantes se congregó en el lugar, ondeando banderas argentinas, insignias de la Unión Cívica Radical (UCR) y globos violetas, los cuales son característicos del oficialismo libertario.

Después de su paso por Chaco, Milei tiene previsto viajar a Corrientes, donde continuará con sus actividades proselitistas, participando de recorridas y encuentros políticos, en los que también estará presente la modelo y conductora Virginia Gallardo, una de las figuras públicas que apoya las iniciativas del espacio de La Libertad Avanza.