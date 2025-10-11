Ingresar
Nueva baja en la Selección Argentina para enfrentar a Puerto Rico: fue desafectado Enzo Fernández

La Albiceleste anunció en las redes sociales que el volante de Chelsea padece una "sinovitis en su rodilla derecha".

Hoy 13:01
Tras el triunfo por 1-0 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, con gol de Giovani Lo Celso, la Selección Argentina ya se enfoca en su próximo compromiso, que será este martes a las 21:00 frente a Puerto Rico en el Chase Stadium. El partido debió ser postergado un día y cambiado de sede por las fuertes tormentas en Chicago, lo que abre la posibilidad de que Lionel Messi pueda sumarse al plantel.

No obstante, la Albiceleste suma bajas importantes. Este sábado fue desafectado Enzo Fernández, quien se suma a Franco Mastantuono, liberado para volver a Real Madrid por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. Además, Fernández, titular ante Venezuela y con 78 minutos jugados, padece una sinovitis en la rodilla derecha, según informó la AFA.

La ausencia de Lionel Messi fue destacada ante Venezuela; el capitán acompañó al equipo desde la tribuna junto a su familia. Sin embargo, con el cambio de sede y fecha, Leo podría estar presente este sábado a las 20:30 con Inter Miami en el duelo ante Atlanta United por la MLS e incluso sumar minutos antes del amistoso ante Puerto Rico.

Scaloni también podría aprovechar la fecha para dar minutos a algunos debutantes en la Albiceleste. José Manuel López y Lautaro Rivero fueron opciones ante la Vinotinto: el delantero de Palmeiras realizó movimientos precompetitivos pero no ingresó, mientras que el entrenador destacó que “era una opción válida y al final no entró a jugar, lo hará el martes”. Además, elogió el nivel del defensor de River, asegurando que tendrá minutos en esta doble fecha.

El plantel argentino continúa con los entrenamientos en Miami, ajustando detalles tácticos y cuidando a los jugadores con molestias.

