La Cámara Nacional Electoral respaldó a Santilli como líder de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Tras revocar el fallo de primera instancia, la Cámara Nacional Electoral definió que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Hoy 13:00

Diego Santilli fue confirmado como el candidato principal de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, luego de que la Cámara Nacional Electoral revocara un fallo de primera instancia que había dispuesto que Karen Reichardt reemplazara a José Luis Espert, quien renunció en medio de un escándalo relacionado con sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

El tribunal de alzada, compuesto por los jueces Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, adoptó la decisión luego de un reclamo presentado por los apoderados de La Libertad Avanza. El fallo anula la interpretación previa del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien había desestimado la aplicabilidad de la Ley de Paridad de Género para el reemplazo de Espert en la lista, al considerar que la vacancia no afectaba la paridad.

La Cámara Nacional Electoral fundamentó su fallo en que la Ley 27.412, que garantiza la paridad de género en las listas electorales, establece que los reemplazos deben realizarse con candidatos del mismo género. La corte consideró que el juez de primera instancia había aplicado una interpretación incorrecta de las normativas vigentes, distorsionando jurisprudencia relacionada con la sustitución de diputados nacionales.

El tribunal detalló que el Código Electoral Nacional y el Decreto 171/2019, que reglamenta las sustituciones de candidatos, ya habían sido validados constitucionalmente en otros fallos. En este sentido, la Cámara subrayó que cualquier decisión que no respetara este marco legal podría comprometer la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a cargos públicos electivos.

El fallo también dejó en claro que el Poder Judicial no puede apartarse de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, ya que las reglas para la sustitución de candidatos están claramente establecidas por la soberanía popular.

Con esta decisión, Diego Santilli se mantiene al frente de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo que significa un respaldo clave para el espacio liderado por Javier Milei en el territorio más importante del país en términos de representación legislativa.