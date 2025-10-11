Santiago Gossa dominó la Latin American Talent Cup en Termas de Río Hondo

El piloto santiagueño festejó este sábado en el Autódromo Internacional. Lo escoltaron en el podio Benjamín Peralta y Facundo Mora.

Hoy 11:37

El piloto Santiago Gossa se impuso con comodidad en la quinta fecha de la Latin American Talent Cup, disputada este sábado 11 de octubre en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. Lo escoltaron en el podio Benjamín Peralta y Facundo Mora.

Gossa logró una excelente largada, tomando la punta desde los primeros metros y marcando una diferencia temprana: a dos segundos de Peralta y cinco de Mora en los primeros giros. Con el avance de la carrera, el piloto santiagueño reguló su ritmo para cuidar los neumáticos y llegar con tranquilidad a la meta.

Mientras tanto, Peralta y Mora se mantenían en sus posiciones, con una carrera sin disputas por los puestos principales. A falta de tres vueltas, Mora perdió el segundo lugar tras entrar ancho en una curva, cediendo la posición a Peralta.

Finalmente, Gossa cruzó la bandera a cuadros con una amplia ventaja, celebrando así su segunda victoria en Santiago del Estero en la Latin American Talent Cup. Previamente, había ganado la segunda fecha del año, acompañando al MotoGP en marzo.