Bastián Rojo se impuso en una apasionante final de la GP3 SPX en Termas de Río Hondo

Detrás del chileno finalizaron Cristóbal Agurto y Patricio Celi, quienes completaron el podio.

Hoy 13:54

En una definición vibrante y llena de cambios en la punta, Bastián Rojo se quedó con la victoria en la final del sábado de la categoría 300 SS/GP3 SPX, disputada en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. Detrás del chileno finalizaron Cristóbal Agurto y Patricio Celi, quienes completaron el podio.

La carrera comenzó con una excelente largada de Celi, que tomó el liderazgo relegando a Francisco Agurto al segundo lugar, mientras que Rojo se mantenía tercero en una intensa lucha junto a Márquez, Araya y Améstica. Con el paso de las vueltas, la competencia se tornó cada vez más ajustada y el dominio de la punta fue cambiando entre los principales protagonistas.

Cuando restaban seis giros para el final, Francisco Agurto encontró el mejor ritmo en su moto y pasó a comandar la competencia. Incluso, a falta de tres vueltas, marcó el récord de vuelta, lo que le permitió sacar una leve ventaja mientras Rojo y Celi peleaban por el segundo puesto.

Sin embargo, en la última vuelta y tras una maniobra espectacular en la curva parabólica, Bastián Rojo superó a Agurto para quedarse con un triunfo memorable, bajo la bandera a cuadros, en la final de la GP3 SPX. El tercer escalón del podio fue para Patricio Celi.

Ganadores por divisional:

Cristóbal Agurto – GP3 Experto
Patricio Celi – 300 Super Sport
Angelo Rodrigo Marileo – GP3 Promocional

