En vivo: Independiente enfrenta a Lanús en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura

El Rojo acumula 13 partidos sin victorias complicó muchísimo la clasificación a las copas internacionales de 2026.

Hoy 21:01

Este domingo desde las 21:15, Independiente recibirá a Lanús en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de volver a la victoria tras 13 partidos sin ganar y escapar del fondo de la tabla. El encuentro será dirigido por Fernando Echenique, con Diego Ceballos a cargo del VAR, y televisado por ESPN Premium.

