Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 OCT 2025 | 22º
X
Somos Deporte

En vivo: Independiente enfrenta a Lanús en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura

El Rojo acumula 13 partidos sin victorias complicó muchísimo la clasificación a las copas internacionales de 2026.

Hoy 21:01

Este domingo desde las 21:15, Independiente recibirá a Lanús en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de volver a la victoria tras 13 partidos sin ganar y escapar del fondo de la tabla. El encuentro será dirigido por Fernando Echenique, con Diego Ceballos a cargo del VAR, y televisado por ESPN Premium.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Lanús Club Atlético Independiente Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sarmiento aprovechó el mal momento de River y se llevó un triunfazo histórico del Monumental que estalló contra los jugadores
  2. 2. Un hombre de 35 años denunció haber sido abusado sexualmente por un familiar en el Bº General Paz
  3. 3. Bº Juan Felipe Ibarra: hallaron el cuerpo de un hombre colgado al costado del canal
  4. 4. Homicidio simple o legítima defensa: las dos posturas que enfrenta el gendarme que mató a un delincuente
  5. 5. Sarmiento empató ante San Martín de Mendoza en La Banda y avanzó a los octavos por ventaja deportiva
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT