Diego Santilli habló tras ser confirmado como cabeza de lista de La Libertad Avanza: "Es un honor"

Tras ser habilitado por la Justicia Electoral, Diego Santilli expresó su agradecimiento a Javier Milei y ratificó su compromiso con el rumbo político del oficialismo.

Hoy 17:30

A pocos días de la definición judicial que lo ubicó al frente de la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli utilizó sus redes para compartir un mensaje directo, cargado de gratitud y respaldo a la gestión de Javier Milei. En su publicación, dejó en claro su rol dentro del proyecto político y anticipó que el sacrificio de los argentinos no fue en vano.

“Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza”, escribió este sábado Diego Santilli en su cuenta oficial de X, luego de que la Cámara Nacional Electoral lo habilitara para liderar la lista en lugar de José Luis Espert.

En el mismo mensaje, el dirigente bonaerense agradeció públicamente a Javier Milei por haberlo elegido para encabezar este tramo clave de las elecciones legislativas 2025. “Gracias presidente @JMilei por confiar en mí”, afirmó, dejando en evidencia una relación política sólida con el jefe de Estado.

La decisión de la Justicia fue celebrada dentro del oficialismo y se interpreta como una jugada estratégica para fortalecer la estructura de La Libertad Avanza en uno de los distritos más determinantes del país.

En el cierre de su publicación, Diego Santilli dejó un mensaje orientado a los votantes y al electorado más afín al oficialismo. “El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena”, escribió, en clara alusión al camino recorrido por el gobierno de Milei desde su llegada a la Casa Rosada.

El mensaje no pasó desapercibido y fue interpretado como una reafirmación del rumbo económico y político del actual gobierno. Además, refuerza el relato libertario sobre la necesidad de profundizar las reformas que comenzaron en 2023.

Con su candidatura confirmada, Santilli se posiciona como una de las figuras claves del oficialismo en el Congreso, con el desafío de defender las leyes que impulsa el Ejecutivo y consolidar los avances del primer tramo de gestión.