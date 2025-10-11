Video: brutal pelea en La Plata, una joven recibió varias patadas en la cabeza

La violenta pelea sucedió en pleno centro de la capital bonaerense. Dos mujeres tuvieron que ser atendidas en un hospital local por heridas de diferente gravedad.

Hoy 18:38

Una serie de peleas entre grupos de jóvenes sacudió la madrugada del viernes en pleno centro de La Plata, justo en la previa del feriado. La violencia estalló sobre la calle 49, entre 6 y 7, un sector conocido por su intensa vida nocturna, donde la salida de bares y boliches culminó en enfrentamientos a la vista de numerosos testigos.

A lo largo de varios minutos, los incidentes se desarrollaron ante la mirada de otros jóvenes que, en vez de intervenir, optaron, en muchos casos, por grabar la escena o alentar los golpes.

Entre los hechos más graves, una joven resultó golpeada en el suelo, recibiendo patadas en las costillas y en la cabeza. Debió ser trasladada al Hospital Rossi para ser atendida por lesiones en la cabeza y el tórax, de acuerdo con la información de medios locales.

Otra joven, amiga de la anterior y también víctima de la agresión, sufrió heridas leves. Fuentes médicas confirmaron que ambas recibieron atención en ese centro de salud.

Las familias de las afectadas formalizaron la denuncia ante la Comisaría Primera de La Plata y solicitaron medidas concretas para evitar que episodios similares vuelvan a suceder.

Con el correr de las horas surgieron nuevos videos que muestran la secuencia completa de los enfrentamientos, evidenciando un clima de descontrol en la vía pública y la ausencia inmediata de personal policial o de control urbano.

Al momento no se registraron detenciones, aunque la investigación está en marcha. Por orden de la fiscalía de turno, se analiza el material fílmico y las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal para identificar a los responsables de los hechos.