Aldosivi se hizo fuerte en Mar del Plata, le ganó a Huracán y se ilusiona con la permanencia

El Tiburón se comió al Globo, se impuso por 2 a 0 en el José María Minella y obtuvo su segundo triunfo consecutivo en uno de los duelos correspondientes a la fecha 12 del Torneo Clausura.

Hoy 16:36

El desahogo en el Minella refleja el momento que vive Aldosivi. Sin certezas, con la cabeza puesta en el día a día y una dura pelea mano a mano con San Martín de San Juan por evitar el descenso. Pero el equipo marplatense, de la mano de Guillermo Farré, empieza a mostrar señales de vida: tras vencer 2-0 a Huracán, salió del fondo de la tabla anual y de los promedios.

Hasta este encuentro, el Tiburón no había ganado en casa ni había marcado goles en el Minella. Sin embargo, en este partido logró romper ambas rachas. A los 16 minutos del primer tiempo, Guzmán abrió el marcador tras un grosero error defensivo de Huracán: Fabio Pereyra quiso cederle la pelota a su arquero, pero quedó corto, y De la Vega aprovechó para asistir a su compañero, que definió con el arco vacío.

El inicio fue de ida y vuelta, con chances claras para ambos lados, pero tras el gol, Aldosivi bajó el ritmo y controló el juego. Huracán, que llegaba entonado con la posibilidad de ser líder de la Zona A, no encontró los caminos. En el complemento, Kudelka movió el banco con las entradas de Urzi y Ramírez, pero el Globo chocó una y otra vez con la solidez del bloque defensivo local. Bochi y García se multiplicaron en el mediocampo, cerrando espacios y protegiendo a la última línea.

El cierre fue a pura emoción. Con Huracán jugado al ataque, Cerato aprovechó los espacios, se metió al área y definió con autoridad para sellar el 2-0 final. El Minella explotó: Aldosivi encadenó dos victorias seguidas, algo impensado semanas atrás, y ahora se anima a soñar. El Tiburón salió del último puesto en ambas tablas y se aferra a una estadística esperanzadora: cada vez que ascendió, logró salvarse en la temporada siguiente. Esta vez, quiere repetir la historia.