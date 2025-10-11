Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no pasaron del cero en una nueva edición del clásico de Mendoza

La Lepra y el Tomba igualaron 0 a 0 en el Gargantini, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

En un clásico mendocino cargado de tensión, Independiente Rivadavia consiguió un valioso empate 0-0 ante Godoy Cruz en el estadio Bautista Gargantini. El equipo de Alfredo Berti jugó con un hombre menos desde los 5 minutos del segundo tiempo y terminó con nueve jugadores, tras la expulsión sobre el final de Sebastián Villa, quien hasta ese momento había sido la figura del encuentro.

La Lepra dominó el primer tiempo con la dinámica de Matías Fernández y el desequilibrio del colombiano Villa, pero le faltó claridad en los metros finales. Todo cambió en el complemento cuando Tomás Bottari vio la roja directa por un violento planchazo sobre Fernández, acción revisada y confirmada por el VAR. Desde ahí, el local se replegó, pero mostró carácter y sacrificio para sostener el resultado.

Godoy Cruz, por su parte, dejó escapar una gran oportunidad para sumar tres puntos y escapar del fondo. Con un jugador más durante casi todo el segundo tiempo, el equipo de Facundo Ribonetto no supo aprovechar la ventaja numérica. Pol Fernández intentó generar juego, pero los delanteros Altamira y Auzmendi estuvieron desconectados y sin peso ofensivo.

Con este empate, Independiente Rivadavia se quedó sin chances matemáticas de acceder a los playoffs del Clausura, pero sumó un punto que vale oro en lo anímico. El Tomba, en cambio, sigue en zona crítica: suma 27 puntos en la tabla anual, apenas cuatro más que San Martín de San Juan (23), el último, y solo tres por encima de Aldosivi (24).