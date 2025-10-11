Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se miden en una nueva edición del clásico de Mendoza

La Lepra y el Tomba chocan este domingo desde las 16.45 en el Gargantini, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Ambos están lejos de los Playoffs, y el equipo de Ribonetto llega complicado con el descenso.

Hoy 07:15

El clásico de Mendoza promete más tensión que brillo. Este domingo, desde las 16.45, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se enfrentarán en el Estadio Bautista Gargantini en un duelo cargado de necesidades. Ninguno atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura, aunque la Lepra busca revancha futbolística, mientras que el Tomba pelea por no perder la categoría.

El equipo de Alfredo Berti acumula cuatro partidos sin ganar en el campeonato y se ubica 13° con 11 puntos, a cuatro de la zona de clasificación a Playoffs. Su última alegría fue en la Copa Argentina, cuando venció 3-1 a Tigre y avanzó a semifinales, donde enfrentará nada menos que a River. En el Clausura, necesita sumar urgente para recuperar confianza.

Del otro lado, Godoy Cruz llega con la soga al cuello. El conjunto de Walter Ribonetto se encuentra 27° en la tabla general con 26 puntos, a cinco de Aldosivi, que hoy estaría descendiendo. Además, marcha anteúltimo en la Zona B, con apenas 9 unidades, a cuatro de los puestos de clasificación. En este contexto, el clásico aparece como una final anticipada para el Tomba, que busca oxígeno en una temporada complicada.

Antes del inicio del encuentro, se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca y de varios clubes del fútbol argentino, fallecido esta semana a los 69 años.

La posible formación de Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

La posible formación de Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Luca Martínez Dupuy o Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.