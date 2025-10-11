Instituto recibe a Atlético Tucumán con la mira en los playoffs del Clausura

La Gloria, invicta en cinco partidos, buscará su tercer triunfo consecutivo este domingo desde las 16.45 en Alta Córdoba ante un Decano que necesita volver a ganar de visitante para mantenerse entre los ocho primeros.

Hoy 07:15

Por la fecha 12 del Torneo Clausura, Instituto y Atlético Tucumán se enfrentarán este domingo a partir de las 16.45 en el Estadio Alta Córdoba. La Gloria llega con cinco partidos invicta, aunque con solo un triunfo en ese lapso, y necesita sumar de a tres para entrar en zona de playoffs. Por su parte, el Decano buscará romper la racha sin triunfos fuera de casa y consolidarse dentro de los primeros ocho puestos de la tabla.

El equipo dirigido por Daniel Oldrá viene de tres empates consecutivos, el último un 0-0 ante San Martín (SJ) como visitante. El capitán Fernando Alarcón reconoció la frustración del grupo: “Nos está costando mucho, y no pasa solo por los delanteros. Es algo que tiene que mejorar el equipo entero”.

Atlético Tucumán, con 15 puntos, hoy se encuentra dentro de los primeros ocho. Un triunfo en Córdoba le daría confianza de cara a la recta final antes de los playoffs. Sin embargo, tendrá la baja de Marcelo Ortiz, quien llegó al límite de amonestaciones en el triunfo 2-0 ante Platense. El entrenador Lucas Pusineri declaró: "Trataremos de poder seguir jugando de igual a igual en todas las canchas y esperemos hacernos más fuertes en lo que viene".

Antes del inicio del encuentro, se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca y de varios clubes del fútbol argentino, fallecido esta semana a los 69 años.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Moreyra, Juan Ignacio Méndez; Gastón Lodico; Alex Luna y Luca Klimowicz.

DT: Daniel Oldrá

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Kevin López; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri