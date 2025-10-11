Ingresar
Sarmiento busca la clasificación a octavos ante San Martín de Mendoza en La Banda

El equipo bandeño, con el apoyo de su gente, intentará aprovechar la localía para avanzar en la Fase Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 07:24

En la vuelta de los 16avos de final de la Fase Reválida del Torneo Federal A, Sarmiento de La Banda recibirá a San Martín de Mendoza este domingo 12 de octubre, desde las 17:00, en el estadio Ciudad de La Banda.

El conjunto dirigido por Cristian Molins llega con la misión de aprovechar la localía y el aliento de su gente tras el 0-0 en la ida en Mendoza. Con la serie abierta, el Profe buscará imponer su juego y mantenerse firme en la lucha por la clasificación. Al elenco bandeño le alcanza con el empate para seguir avanzando en el torneo.

La terna arbitral, proveniente de la provincia de Salta, estará encabezada por Gustavo Federico Benites, acompañado por Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo como asistentes, mientras que Facundo Misael Vizgarra Campos será el cuarto árbitro.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Fase Reválida.

 
