Quimsa consiguió su primer triunfo en la Liga Femenina al vencer a Instituto

Las Fusionadas se impusieron en un partidazo en el Estadio Ciudad, con Josefina Peralta como figura, aportando 27 puntos para liderar la victoria santiagueña.

Hoy 22:07

Quimsa consiguió su primer triunfo en la Liga Femenina, superando a Instituto por 85 a 73 en el Estadio Ciudad. La joven Josefina Peralta, de apenas 17 años, fue la gran protagonista del encuentro con 27 puntos, acompañada por Lorena Campos, que aportó 21 unidades y 10 rebotes.

En el inicio los triples de Pérez y Stoppello adelantaron a la visita, las santiagueñas solamente sumaron cuatro puntos con Campos en cinco minutos. Gramajo sumó desde el banco local pero Botta y Armas siguieron anotando para un Instituto muy efectivo para llevarse el primero 28 a 14.

En el segundo la defensa zonal local junto a Campos y Gramajo en ataque lograron descontar, pero las dirigidas por Correas lograron seguir al frente gracias a los siete tantos de Torres. La Fusión siguió con buenas defensas y gracias a la gran figura de Peralta (14 en el segundo parcial) logró irse al entretiempo arriba 41 a 37.

Luego del descanso el parcial fue palo a palo, triples de Acevedo y Botta en la visita mientras que el equipo de coach Brao siguió sumando con la juvenil Peralta que estaba intratable para que Quimsa siga al frente 67/57 con diez minutos por jugar.

En cuatro minutos en parcial de seis a seis no cambió mucho el pasaje, triples de Iturre y Boggetti mantuvieron la renta favorable a Quimsa. La Gloria intentó con un tiro lejano de Botta y algunos momentos de De Virgilio pero el cierre fue de Campos y Boggetti que calmaron la remontada de Instituto y sellaron el triunfo santiagueño por 85 a 73. Josefina Peralta brilló con 27 puntos y la acompaño Lorena Campos con 21 y 10 rebotes. Cecilia Acevedo aportó 18 con 8 rebotes en las visitantes.

Quimsa tendrá su primera gira cuando visite a Chañares y Naútico el viernes y sábado respectivamente, por su parte Instituto será local el lunes ante Gorriones.