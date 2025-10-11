Quimsa consiguió su primer triunfo en la Liga Femenina al vencer a Instituto

Las Fusionadas se impusieron en un partidazo en el Estadio Ciudad, con Josefina Peralta como figura, aportando 27 puntos para liderar la victoria santiagueña.
Quimsa consiguió su primer triunfo en la Liga Femenina, superando a Instituto por 85 a 73 en el Estadio Ciudad. La joven Josefina Peralta, de apenas 17 años, fue la gran protagonista del encuentro con 27 puntos, acompañada por Lorena Campos, que aportó 21 unidades y 10 rebotes.
En el inicio los triples de Pérez y Stoppello adelantaron a la visita, las santiagueñas solamente sumaron cuatro puntos con Campos en cinco minutos. Gramajo sumó desde el banco local pero Botta y Armas siguieron anotando para un Instituto muy efectivo para llevarse el primero 28 a 14.
En el segundo la defensa zonal local junto a Campos y Gramajo en ataque lograron descontar, pero las dirigidas por Correas lograron seguir al frente gracias a los siete tantos de Torres. La Fusión siguió con buenas defensas y gracias a la gran figura de Peralta (14 en el segundo parcial) logró irse al entretiempo arriba 41 a 37.
Luego del descanso el parcial fue palo a palo, triples de Acevedo y Botta en la visita mientras que el equipo de coach Brao siguió sumando con la juvenil Peralta que estaba intratable para que Quimsa siga al frente 67/57 con diez minutos por jugar.
En cuatro minutos en parcial de seis a seis no cambió mucho el pasaje, triples de Iturre y Boggetti mantuvieron la renta favorable a Quimsa. La Gloria intentó con un tiro lejano de Botta y algunos momentos de De Virgilio pero el cierre fue de Campos y Boggetti que calmaron la remontada de Instituto y sellaron el triunfo santiagueño por 85 a 73. Josefina Peralta brilló con 27 puntos y la acompaño Lorena Campos con 21 y 10 rebotes. Cecilia Acevedo aportó 18 con 8 rebotes en las visitantes.
Quimsa tendrá su primera gira cuando visite a Chañares y Naútico el viernes y sábado respectivamente, por su parte Instituto será local el lunes ante Gorriones.