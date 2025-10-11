Ingresar
"Uniendo Pueblos" llega al corazón del sur santiagueño: Villa Ojo de Agua, la joya natural del interior

Este domingo a las 14, Canal 7 estrena un nuevo episodio de la docuserie, en el marco de los 60 años del canal.

Hoy 22:22
Uniendo Pueblos

El especial de este domingo de "Uniendo Pueblos" nos transporta al sur de la provincia para descubrir Villa Ojo de Agua, un lugar donde la naturaleza, la historia y la identidad santiagueña se encuentran en cada rincón.

Con unos 10 mil habitantes, esta localidad del departamento homónimo se destaca por su riqueza natural y su profundo sentido de pertenencia. Su nombre proviene de las vertientes naturales —los “ojos de agua”— que brotan en la zona y que durante siglos fueron fuente de vida para sus pobladores.

La economía regional gira en torno a la artesanía local y a su producto estrella: el famoso cabrito de Ojo de Agua, reconocido por su sabor inconfundible, fruto de las hierbas silvestres con las que se alimenta en la región.

El capítulo incluye testimonios cargados de emoción, paisajes únicos y relatos históricos que evocan el paso de figuras emblemáticas como Atahualpa Yupanqui y el propio Che Guevara, quienes dejaron su huella en este pueblo lleno de identidad.

"Uniendo Pueblos" invita una vez más a recorrer el interior santiagueño desde una mirada sensible, mostrando su gente, sus costumbres y su entorno natural.

No te pierdas este domingo, a las 14 por la pantalla de Canal 7, un nuevo capítulo que celebra los 60 años de la televisión santiagueña y rinde homenaje a un pueblo emblemático, digno de preservar por su belleza, historia y naturaleza.

