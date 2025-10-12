Ingresar
Tragedia en El Arenal: un mecánico perdió la vida tras el vuelco de su vehículo

El hecho se registró en la madrugada de ayer, a unos 2 kilómetros de la Ruta Nacional N° 34, en dirección oeste.

Hoy 06:39

La madrugada de ayer se tiñó de tragedia en la localidad de Arenales, cuando un automóvil Volkswagen Bora blanco sufrió un vuelco fatal en la Ruta Provincial N° 204, a unos 2 kilómetros de la Ruta Nacional N° 34, en dirección oeste.

Según un llamado anónimo recibido por las autoridades, se alertó sobre el siniestro vial, lo que permitió que rápidamente personal de la Comisaría N° 53 de El Bobadal se trasladara al lugar. Al arribar, los oficiales encontraron el vehículo volcado a un costado de la cinta asfáltica, con el conductor, identificado como Llanos, tendido sobre la banquina.

El hombre, de 45 años y oriundo de El Arenal, era el propietario de un taller mecánico. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, el conductor fue trasladado de urgencia al hospital de El Bobadal, donde se confirmó su fallecimiento debido a las graves lesiones sufridas en el accidente.

El fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, fue notificado del trágico desenlace y ordenó que el personal de Criminalística realizara las pericias correspondientes en el lugar del siniestro. Además, solicitó la autopsia del cuerpo para esclarecer las causas de su muerte.

TEMAS Accidente de Tránsito

