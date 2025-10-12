Tragedia en El Arenal: un mecánico perdió la vida tras el vuelco de su vehículo

El hecho se registró en la madrugada de ayer, a unos 2 kilómetros de la Ruta Nacional N° 34, en dirección oeste.

Hoy 06:39

La madrugada de ayer se tiñó de tragedia en la localidad de Arenales, cuando un automóvil Volkswagen Bora blanco sufrió un vuelco fatal en la Ruta Provincial N° 204, a unos 2 kilómetros de la Ruta Nacional N° 34, en dirección oeste.

Según un llamado anónimo recibido por las autoridades, se alertó sobre el siniestro vial, lo que permitió que rápidamente personal de la Comisaría N° 53 de El Bobadal se trasladara al lugar. Al arribar, los oficiales encontraron el vehículo volcado a un costado de la cinta asfáltica, con el conductor, identificado como Llanos, tendido sobre la banquina.

El hombre, de 45 años y oriundo de El Arenal, era el propietario de un taller mecánico. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, el conductor fue trasladado de urgencia al hospital de El Bobadal, donde se confirmó su fallecimiento debido a las graves lesiones sufridas en el accidente.

El fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, fue notificado del trágico desenlace y ordenó que el personal de Criminalística realizara las pericias correspondientes en el lugar del siniestro. Además, solicitó la autopsia del cuerpo para esclarecer las causas de su muerte.