Una joven madre apuñaló a su concubino en un violento episodio en La Banda

Una discusión entre una pareja terminó en un sangriento ataque, dejando al hombre gravemente herido. La mujer, quien estaba bajo los efectos del alcohol, fue detenida por la policía.

Hoy 06:46

Un violento hecho de violencia de género sacudió la madrugada en el barrio Avenida de La Banda, cuando una joven madre de 22 años atacó con un cuchillo a su concubino, dejándolo herido de gravedad. El Dr. Mariano Gómez, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, ordenó rápidamente la detención de la mujer tras el sangriento incidente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, cuando la Sala Central Banda recibió un llamado alertando sobre una persona herida de arma blanca en una vivienda ubicada en calle Mailín. La policía, al llegar al lugar, entrevistó a la agresora, quien se encontraba en estado de ebriedad.

La joven ama de casa relató que, junto a su concubino de 48 años, había estado bebiendo alcohol durante varias horas para celebrar el cumpleaños de su hijo. Sin embargo, la situación tomó un giro violento cuando, según la versión de la mujer, su pareja comenzó a drogase y la agredió físicamente.

Fue en ese momento, según la investigación, cuando ella tomó un cuchillo sierrita de la mesa y acuchilló a su pareja en la parte baja de la espalda, causándole además raspones en el abdomen. La grave herida provocó que los familiares del hombre llamaran una ambulancia, que lo trasladó al hospital bandeño, donde quedó internado en observación debido a la gran pérdida de sangre.

Tras el ataque, la agresora fue detenida por personal de la Comisaría N° 2 de la Mujer y la Familia, mientras que su hijo fue entregado a su abuela materna. A pesar de una exhaustiva inspección en la vivienda, la policía no encontró el arma utilizada en el ataque. El caso sigue siendo investigado por las autoridades judiciales.