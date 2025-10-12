Llevarán a cabo el primer juicio por jurados en Reconquista contra un hombre acusado de asesinar a su hijastra de 3 años

Este juicio podría resultar en una condena a prisión perpetua, el castigo que solicita tanto la fiscalía como la querella.

Hoy 07:16

En un hecho que ha sacudido profundamente a la ciudad de Reconquista, Santa Fe, se llevará a cabo el primer juicio por jurados de la localidad. El caso involucra a Bruno Luis Martínez (23), quien está acusado de haber asesinado a golpes a su hijastra de solo 3 años, Xiomara Ailén Vallejos, en enero de 2024. Este juicio podría resultar en una condena a prisión perpetua, el castigo que solicita tanto la fiscalía como la querella.

El proceso, sin embargo, ha sufrido un retraso debido a una solicitud de la defensa oficial. La abogada María Noel Severo, representante del acusado, pidió el cambio de jurisdicción, argumentando que la “conmoción social” causada por el caso dificultaría la conformación de un jurado imparcial en la ciudad de Reconquista. La defensa sugirió que el juicio se realizara en otra jurisdicción para evitar que el caso esté “contaminado” por la opinión pública.

El asesinato de Xiomara ocurrió el 8 de enero de 2024 en una casilla ubicada en el barrio Virgen de Guadalupe. Según la investigación, la niña estaba al cuidado de su padrastro, Bruno Luis Martínez, cuando le propinó una golpiza brutal. La pequeña había tenido un accidente, se había hecho encima, lo que, según la acusación, habría desencadenado el ataque. Los médicos diagnosticaron a la niña politraumatismos y un trauma craneoencefálico grave, y a pesar de una cirugía, falleció al día siguiente.

La defensa de Martínez presentó su reclamo basándose en el artículo 4 de la Ley provincial 14.253, que establece que si un crimen conmociona tanto a la comunidad que no se puede conformar un jurado imparcial, el juez puede decidir cambiar la jurisdicción del juicio. No obstante, la solicitud fue rechazada por la jueza Norma Senn, y más tarde también fue desestimada por la Cámara de Apelaciones.

La fiscal Georgina Díaz y los abogados de la madre de la víctima, María Adelina Vallejos, rechazaron el planteo de la defensa. La fiscal argumentó que aunque los crímenes graves generan conmoción social, no se ha demostrado que esto impida un juzgamiento justo. Además, en la audiencia preliminar, Díaz pidió que Martínez sea condenado por homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.

La acusación asegura que Martínez golpeó a Xiomara hasta matarla por el simple hecho de que la niña lloraba después de haberse hecho encima. El informe de los forenses reveló que la pequeña sufrió golpes en la cara y en todo el cuerpo, y se encontraba desnuda cuando fue hallada, lo que subraya el ensañamiento del agresor.

Bruno Luis Martínez, un hombre con antecedentes de consumo problemático de drogas, fue detenido mientras la niña estaba internada y, desde entonces, ha estado en prisión preventiva. La defensa ha descartado la posibilidad de que haya existido abuso sexual, como sugirieron algunas versiones del caso.

Xiomara vivía con su madre, María Adelina Vallejos, quien tiene un retraso mental moderado y fue certificada como tal durante la causa. Adelina nunca había denunciado episodios de violencia de género por parte de su pareja, aunque varios testimonios afirman que Martínez solía agredir a la niña. La madre de la pequeña ya declaró en cámara Gesell y no será llamada a declarar nuevamente en el juicio.

El próximo paso en el proceso judicial será la audiencia preliminar al juicio, donde se discutirán las pruebas. Posteriormente, se llevará a cabo la selección del jurado, que será el último paso antes de la fijación de una fecha para el juicio. La acusación se muestra confiada en que las pruebas reunidas son suficientes para demostrar la culpabilidad de Martínez, y se ha señalado que incluso la madre del acusado ha declarado que fue él quien mató a la niña.