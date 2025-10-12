Ingresar
Bº Juan Felipe Ibarra: hallaron el cuerpo de un hombre colgado al costado del canal

Vecinos solicitaron la presencia policial. El macabro hallazgo ocurrió sobre el costado oeste del canal San Martín, entre calles Santiago Herrera y Pasaje 11.

Hoy 08:49
Policías trabajando en el lugar

Alrededor de las 7 de la mañana, vecinos del barrio Juan Felipe Ibarra, hallaron el cuerpo sin vida de una persona, la cual pendía de un cable atado a una rama de una morera.

Cortando el cable Cortando el cable

Personal policial de Comisaría Quinta, por jurisdicción, llegó al lugar al igual que unidades UTM, División Criminalística y de Bomberos de la Policía para retirar el cuerpo.

Personal policial en el lugar Personal policial en el lugar

El incidente ocurrió sobre el margen oeste del canal y entre calles Santiago Herrera y Pasaje 11. El hecho concitó la atención de vecinos y curiosos, quienes se agruparon para ver el trabajo policial.

La identidad de la víctima no trascendió y sus restos fueron remitidos a la morgue judicial por disposición de la Justicia.

