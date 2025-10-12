Lomas Athletic y Banco Provincia festejaron en el Súper 8 de Hockey en el Polideportivo Provincial

Los mejores equipos del país brindaron un gran espectáculo.

Hoy 20:05

El Súper 8 de la Superliga de Hockey llegó a su cierre este domingo 12 de octubre en el Estadio Polideportivo de Santiago del Estero, con definiciones vibrantes tanto en la rama femenina como en la masculina. Los mejores equipos del país brindaron un gran espectáculo en una jornada que coronó a Lomas Athletic y Banco Provincia como los nuevos campeones nacionales.

En el cuadro femenino, Lomas Athletic se impuso 1-0 ante San Fernando en una final muy disputada y de alto nivel técnico.

En la rama masculina, el festejo fue para Banco Provincia, que superó 3-2 a GEBA en una final cargada de emociones.

De esta manera, Santiago del Estero volvió a vivir una fiesta del hockey nacional, con tribunas colmadas, talento sobre el césped y un cierre a la altura de la competencia más importante del país.

Los últimos campeones del torneo fueron Mitre (2022 y 2024) y Banco Provincia (2023) en caballeros, mientras que en damas los títulos previos se repartieron entre Lomas (2022 y 2024) y Santa Bárbara (2023).