La respuesta de Mascherano sobre si Messi volverá a la Selección Argentina

La Albiceleste jugará ante Puerto Rico en el Chase Stadium, el estadio donde las Garzas hacen de local.

Hoy 08:06

Tras el triunfo de Inter Miami por 4-0 ante Atlanta United, por una nueva fecha de la MLS, Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa en la que fue consultado sobre un posible regreso de Lionel Messi a la Selección Argentina para el amistoso frente a Puerto Rico, que se jugará el próximo martes en el Chase Stadium, el estadio donde las Garzas son locales.

“No tengo la menor idea porque recién terminó el partido. Nosotros tenemos domingo y lunes libre. Todavía no hablé con el entrenador de la Selección ni con nadie. Después, si el entrenador o la Federación se comunican con nosotros, veremos”, explicó el DT, dejando abierta la posibilidad de que el capitán argentino sea convocado.

En el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026, la Albiceleste enfrentará a Puerto Rico el martes 14 de octubre a las 21 (hora argentina), en el Chase Stadium. Originalmente, el encuentro estaba previsto para el lunes 13 en Chicago, pero fue reprogramado por razones organizativas y de seguridad, debido a las protestas que se vienen desarrollando en la ciudad de Illinois.

Tras esta serie de amistosos, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni volverá a tener actividad en la doble fecha FIFA de noviembre. El primer compromiso será en Luanda, Angola, mientras que el segundo se disputará en Kerala, India, con rival aún por confirmar.