El Papa León XIV volvió a pedir paz para Ucrania y alentó el diálogo en Gaza

Hoy 10:37

Durante el Ángelus, el Papa León XIV pidió un fin a la violencia en Ucrania y en Gaza, e instó a las partes involucradas en ambos conflictos a abrirse al diálogo y seguir los caminos de paz.

El Pontífice destacó el reciente acuerdo de alto el fuego en Gaza como una "chispa de esperanza". Llamó a las partes involucradas a seguir con valentía el camino hacia una paz justa y duradera, respetuosa de las legítimas aspiraciones de ambos pueblos, el israelí y el palestino.

León XIV subrayó que la paz no puede lograrse a través de la violencia, sino mediante el coraje de dejar a un lado las armas y avanzar hacia una resolución pacífica de los conflictos. Este mensaje de paz también se extendió a las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio, alentando a no rendirse en el camino hacia el entendimiento mutuo.

El Papa también dedicó palabras de consuelo a los afectados por el conflicto en Ucrania, lamentando la destrucción física y espiritual que este ha causado. Dirigiéndose a quienes han perdido a sus seres queridos, especialmente a padres e hijos, aseguró que "incluso en la oscuridad más profunda, Él permanece siempre con nosotros". León XIV expresó su cercanía con el dolor de las familias afectadas por los violentos ataques que continúan azotando ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania.

Con su mensaje, el Papa reafirmó su llamado a la paz desarmada y su solidaridad con las víctimas, tanto en Ucrania como en Gaza, haciendo un llamado a la unidad y el consuelo espiritual.