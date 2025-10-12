Día Mundial de la Artritis Reumatoidea: el enfoque integral como claves para mejorar la calidad de vida

La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad crónica que afecta a mujeres de entre 20 y 50 años, aunque también puede presentarse en hombres y niños.

El 12 de octubre se celebra el Día Mundial de la Artritis Reumatoidea, una fecha clave para sensibilizar sobre esta enfermedad autoinmune que afecta principalmente a las articulaciones, pero que también puede comprometer otros órganos. A lo largo de los años, muchos pacientes han encontrado en el tratamiento adecuado y en el diagnóstico temprano la posibilidad de mejorar su calidad de vida, como lo demuestra la experiencia de Mariana Cambiasso, quien, después de 13 cirugías y 33 años viviendo con la enfermedad, se convirtió en un referente en la lucha contra la artritis.

La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad crónica que afecta a mujeres de entre 20 y 50 años, aunque también puede presentarse en hombres y niños. Sus síntomas incluyen dolor, rigidez matinal prolongada, hinchazón articular, fatiga y debilidad generalizada. En los casos más graves, puede generar daño articular irreversible si no se detecta a tiempo. El diagnóstico temprano es crucial, ya que permite iniciar un tratamiento que puede prevenir la destrucción de las articulaciones y mejorar el pronóstico del paciente.

El Dr. Gustavo Citera, jefe de la Sección Reumatología del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, destaca la importancia de la consulta médica temprana: "Si el paciente llega a tiempo, podemos frenar el avance de la enfermedad y mejorar su pronóstico de manera significativa". Los pacientes deben estar atentos a signos como dolor persistente en manos y pies, rigidez matinal que dura más de una hora y hinchazón en las articulaciones.

En los últimos años, los avances en los tratamientos han permitido alcanzar tasas de remisión superiores al 60% en aquellos pacientes tratados de manera temprana. La remisión implica la desaparición de los síntomas y signos durante un período prolongado, lo que mejora notablemente la calidad de vida. Los tratamientos actuales incluyen medicamentos modificadores de la enfermedad, antiinflamatorios, corticoides en bajas dosis y terapias biológicas, que han revolucionado el tratamiento de los pacientes que no responden a las opciones convencionales.

El Dr. Gustavo Rodríguez Gil, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, enfatiza la necesidad de un enfoque integral que no solo dependa de la medicación, sino también de hábitos saludables como ejercicio regular, correcta higiene bucal y la eliminación del cigarrillo. "El éxito del tratamiento depende de un enfoque integral, en el que el paciente se involucre activamente en su propio cuidado", afirma el especialista.

Para muchos pacientes, como Mariana Cambiasso, la artritis reumatoidea no solo implica un desgaste físico, sino también emocional y mental. Cambiasso, quien encontró en el stand up una forma de canalizar su dolor y brindar apoyo a otros pacientes, destaca la importancia de la adhesión al tratamiento y la actitud positiva frente a la enfermedad: "La artritis reumatoidea no significa dejar de lado la vida social, laboral o familiar; con el tratamiento adecuado, los pacientes pueden llevar adelante sus proyectos con plenitud", concluyó.

El lema internacional de este año, "Está en tus manos, tomá acción", invita a los pacientes a participar activamente en su tratamiento y a involucrarse en su propio bienestar, adoptando hábitos que les permitan mejorar su calidad de vida.

El Día Mundial de la Artritis Reumatoidea también es un llamado a la concientización sobre la importancia del diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el enfoque integral para controlar la enfermedad y lograr una vida plena, sin que el dolor articular sea una barrera. Los avances científicos y terapéuticos continúan ofreciendo nuevas oportunidades para los pacientes, quienes, como Mariana Cambiasso, demuestran que es posible vivir bien a pesar de la artritis reumatoidea.