8ª Exposición de la Cabra Criolla en la EFA Avellaneda: un encuentro de saber y producción local

Con disertaciones, talleres y la premiación de ejemplares, el evento busca revalorizar la cría caprina y fortalecer la producción regional.

Hoy 10:50

El viernes 17 de octubre, de 8:30 a 16 horas, se celebrará la 8ª Exposición de la Cabra Criolla en el predio de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) Avellaneda, ubicada en el Paraje Acequia Vieja de Colonia Dora. Bajo el lema “Revalorización de ejemplares criollos en la producción caprina”, la jornada tiene como objetivo fortalecer la identidad productiva regional y poner en valor los saberes locales relacionados con la cría caprina.

Este evento se ha convertido en un encuentro tradicional para productores, estudiantes e instituciones de la región. Durante la jornada, se realizarán disertaciones, talleres y charlas técnicas, donde profesionales de la UNSE, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el INTA, el INCUPO y la EFA Avellaneda compartirán sus conocimientos sobre diversos temas de interés para el sector rural. Los tópicos incluyen:

Patologías caprinas y bovinas

Producción de abonos orgánicos

Elaboración de balanceados y medicamentos con recursos naturales locales

Valor agregado a la producción caprina (chacinados, curtidos y derivados).

Además, se realizará la muestra de reproductores caprinos, porcinos, ovinos y otros animales de granja, abierta a todos los productores que deseen participar. La exhibición favorecerá el intercambio genético y la difusión de prácticas sostenibles en la producción local. Los stands de productos regionales ofrecerán una variedad de productos artesanales, publicaciones y espacios de capacitación.

Uno de los momentos más esperados será la premiación de los ejemplares criollos, que busca reconocer la calidad genética y resaltar la importancia de la cabra criolla, un ecotipo regional conocido por su resistencia a las condiciones climáticas y nutricionales adversas.

La EFA Avellaneda organiza este evento como parte de su compromiso con el desarrollo regional, promoviendo la formación técnica, el arraigo de las familias campesinas y el fortalecimiento de la producción local.

La invitación está abierta a toda la comunidad rural y educativa que desee participar en esta jornada de aprendizaje, integración y puesta en valor del trabajo en el campo.