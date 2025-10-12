Desde la Fórmula 1 revelaron el futuro de Colapinto: “Está en buena forma para conseguir el asiento”

El periodista Lawrence Barretto, que fue el primero en anunciar el pase de Lewis Hamilton a Ferrari, no tiene dudas sobre lo que pasará con el piloto argentino.

Hoy 14:01

El sitio oficial de la Fórmula 1 sorprendió con una publicación que refuerza la posibilidad de que Franco Colapinto mantenga su lugar como piloto titular de Alpine en la próxima temporada. Según el artículo firmado por el periodista Lawrence Barreto, el argentino “tiene todo para quedarse con el asiento” y se encuentra por delante del joven Paul Aron en la consideración del equipo.

La nota, titulada “Mercado de pilotos: ¿Quién está considerado como el compañero de equipo de Gasly en Alpine?”, cobra especial relevancia porque Barreto fue el mismo periodista que anticipó el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, lo que da peso a sus afirmaciones. En su análisis, el reportero destaca la gran evolución de Colapinto a lo largo de la temporada, luego de un inicio con altibajos: “Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento”, señala.

El artículo subraya que los resultados del argentino no reflejan su verdadero rendimiento, debido al bajo desempeño del auto de Alpine: “Puede parecer extraño decir que Colapinto ha mejorado cuando aún no ha puntuado, pero eso se debe más al coche que al talento del piloto. En estas situaciones, la mejor manera de evaluar es compararlo con su compañero de equipo, y es ahí donde Colapinto está mejorando”, remarca Barreto.

En la comparación interna con Pierre Gasly, el argentino registra un global de 7-5 en favor del francés, aunque en las últimas cuatro fechas (Países Bajos, Italia, Azerbaiyán y Singapur) Colapinto dominó 3-1, con una ventaja promedio de 0,122 segundos en clasificación.

El artículo también descarta el regreso de Jack Doohan y afirma que Paul Aron “va muy detrás del piloto argentino”. “Dado que Alpine está mirando internamente, no hay verdadera prisa, pero si Colapinto continúa con su forma mejorada, les dará pocos motivos para cambiar algo de cara a 2026”, concluye el texto.

De esta manera, Franco Colapinto se consolida como una de las grandes promesas argentinas en la Fórmula 1 y podría asegurarse la continuidad en la categoría más importante del automovilismo mundial.