Emocionante final del GP3 Chile y del Campeonato Argentino de velocidad en Las Termas

El Circuito Internacional de Termas de Río Hondo vivió una jornada vibrante este domingo con definiciones espectaculares en las distintas categorías del motociclismo argentino y latinoamericano.

Hoy 19:00

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo fue escenario de un domingo a pura adrenalina con la definición del GP3 Chile y el Campeonato Argentino de Velocidad, competencias que reunieron a los mejores pilotos del país y la región en una jornada cargada de emoción, destreza y espectáculo.

Desde temprano, el público se acercó al circuito para vivir las pruebas de clasificación y el warm up, donde la Talent Cup Q1 marcó el inicio de una jornada intensa, dejando a los pilotos listos para las finales.

Antes del mediodía se disputó la Carrera 2 de la GP3 Cup, a 10 vueltas, con maniobras ajustadas y un desenlace electrizante. En esta competencia, Bastián Rojo se adueñó del primer lugar, escoltado por Cristóbal Agurto, mientras que Dino Gallo completó el podio.

Más tarde llegó el turno de la Talent Cup correspondiente a la séptima fecha, una de las pruebas más esperadas por el público. Los jóvenes protagonistas brindaron un espectáculo de alto nivel, donde Benjamín Peralta se impuso con autoridad, seguido por Santiago Gossa y Facundo Mora, que ocupó el tercer puesto.

Tras un breve receso, la acción regresó a la pista con las categorías SBK Amateurs, Promocional, RS660, 600 SSP y 700 ARG, que ofrecieron carreras de principio a fin llenas de emoción. En SBK Amateurs el vencedor fue Jorge Gauna, mientras que, en la Promocional, Guillermo Chamorro se recuperó en la última vuelta y conquistó la victoria tras una intensa disputa con Franco Alcaino y Bernardo Pellegrino, quienes completaron los primeros lugares.

Ya en la tarde, los SBK Experto y Senior / SBK ARG fueron protagonistas de una competencia con alto nivel técnico y sobrepasos espectaculares que mantuvieron al público expectante.

En la Superbike Experto, Diego Pérez Zuasti dominó de punta a punta con un rendimiento contundente, seguido por Vicente Kruger y Marco Solorza.

En el caso de las divisionales, los ganadores fueron Vicente Kruger en SBK EXP, Pérez Zuasti en SBK PRO y Pablo Gamberini en SBK Senior.

El cierre de la jornada estuvo a cargo nuevamente de la Talent Cup, que disputó su octava fecha definiendo a los protagonistas del fin de semana. Benjamín Peralta volvió a brillar, demostrando una vez más su talento y quedándose con una nueva victoria que lo consolida como una de las grandes promesas del motociclismo argentino.