Velocidad y emoción en Termas de Río Hondo: victorias de Bastián Rojo, Benjamín Peralta y Maximiliano Rocha

El Circuito Internacional de Termas de Río Hondo vivió una jornada vibrante este domingo con definiciones espectaculares en las distintas categorías del motociclismo argentino y latinoamericano.

Hoy 14:27

El Circuito Internacional de Termas de Río Hondo vivió una jornada vibrante este domingo 12 de octubre, con definiciones espectaculares en las distintas categorías del motociclismo argentino y latinoamericano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un día marcado por la velocidad y las maniobras al límite, Bastián Rojo, Benjamín Peralta y Maximiliano Rocha fueron los grandes protagonistas.

Bastián Rojo, imparable en la 300 SS/GP3

El piloto chileno Bastián Rojo brilló en la general de la categoría 300 SS/GP3, con una actuación sobresaliente que le permitió quedarse con una victoria memorable. Pese a largar último, Rojo protagonizó una remontada espectacular y al cierre del segundo giro ya lideraba la competencia.

Con un ritmo demoledor, logró despegarse del pelotón y construir una ventaja de más de dos segundos sobre Dino Gallo, mientras que Cristóbal Agurto se mantenía tercero. En el último giro, el chileno amplió la diferencia y cruzó la bandera a cuadros como el gran ganador de la jornada.

El podio lo completaron Agurto (segundo) y Gallo (tercero), en una definición ajustada sobre el cierre.

Ganadores divisionales:

GP3: Cristóbal Agurto

GP3 Promocional: Angelo Marileo

GP3 SPX: Bastián Rojo

300 Super Sport: Patricio Celi

Benjamín Peralta se llevó una final épica en la Latin American Talent Cup

La séptima fecha de la Latin American Talent Cup también tuvo su show en Termas, con un cierre electrizante entre Benjamín Peralta, Santiago Gossa y Facundo Mora.

Desde la largada, el santafesino y el cordobés alternaron la punta, mientras Mora y Valor luchaban por el tercer lugar. En los giros finales, Mora se adelantó, pero Peralta ejecutó una maniobra perfecta en la última curva para recuperar la cuerda y quedarse con una victoria espectacular, seguido por Gossa y Mora, que completaron el podio.

Maximiliano Rocha, dueño absoluto en la 700 Super Sport

En la final de las categorías 400 SSP - 600 SS - 700 SS - RS 600, Maximiliano Rocha dominó de principio a fin. Desde el arranque impuso un ritmo inalcanzable, sacando tres segundos de ventaja sobre Valentín Valor en las primeras vueltas.

Sin rivales que lo amenazaran, Rocha cruzó la meta con comodidad para quedarse con la sexta fecha del campeonato, su segundo triunfo consecutivo en Termas de Río Hondo. Valor y Alberto Cañadas completaron el podio.

Ganadores divisionales:

400 SS: Santiago Gossa

700 SS: Maximiliano Rocha