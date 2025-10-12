Ingresar
El Kickboxing Golden Fight llega a La Banda con una velada imperdible

Organizado por El Látigo Team, la jornada contará con combates en ring y tatami, abarcando desde categorías amateur hasta profesionales.

Hoy 11:38

La ciudad de La Banda se prepara para vivir una noche a puro espectáculo con la llegada del Kickboxing Golden Fight, un evento que promete reunir a los mejores exponentes de la disciplina. 

La cita será el sábado 18 de octubre, desde las 18 horas, en las instalaciones del Gremio Municipal, ubicado en Avellaneda 664.

Organizado por El Látigo Team, la velada contará con combates en ring y tatami, abarcando desde categorías amateur hasta profesionales, lo que asegura un alto nivel de competencia y emoción para los fanáticos de las artes marciales.

El profesor Emmanuel Maciel, referente de El Látigo Team, destacó la gran respuesta que tuvo la convocatoria: “Hay muchas academias anotadas y un nivel muy alto en todas las categorías. Será una jornada con peleas de lujo, con luchadores de experiencia y jóvenes promesas del kickboxing santiagueño”, señaló.

Además, el evento contará con arbitraje oficial y jueces de la Federación Argentina de Kickboxing, lo que garantiza transparencia y jerarquía deportiva.

Con una nutrida participación de escuelas y un cronograma cargado de enfrentamientos, el Golden Fight promete ser una verdadera fiesta del kickboxing en Santiago del Estero, combinando pasión, técnica y espíritu competitivo en una noche que promete emociones. 

