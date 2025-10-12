Benjamín Vicuña celebró los 11 años de Benicio con un emotivo mensaje: "Conocí una parte de mí que me enorgullece"

El actor recordó el nacimiento de su hijo menor con un tierno video y palabras cargadas de emoción. Benicio es fruto de su relación con Pampita.

Hoy 16:11

Benjamín Vicuña publicó un tierno video y un conmovedor mensaje en redes sociales por los 11 años de Benicio, su hijo menor, fruto de la relación con Pampita.

“Niño noble, dulce y leal, el futuro es tuyo. Hoy se celebra por el descubrimiento de América y por tu nacimiento”, escribió el artista, dejando a la vista su costado más sensible y poético.

Acto seguido, aseguró: “Descubrí a tu lado un mundo creativo, un continente de emociones nuevas, lenguas extrañas y animales sin nombre”. “Todo empezó el 12 de octubre, tejió el azar y el amor”, sostuvo.

“Un niño que me sorprende día a día, con una pregunta, con un recuerdo, con una mirada de las cosas de la vida que me inspira. Niño valiente y feliz, qué suerte ser tu padre y descubrir pedazos de mundos de pájaros ruidosos y peces furiosos. Amo caminar a tu lado, un paso atrás, pero siempre juntos”, remarcó.

A modo de cierre, reveló: “Conocí contigo una parte de mí que me enorgullece. Conocí un alma antigua disfrazada de niño. Gracias por enseñarnos a ser felices, a disfrutar de la vida como solo tú puedes hacerlo”. “Te amo, hijo. Quiero hacerte feliz”, concluyó.