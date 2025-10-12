Tragedia en México: al menos 44 muertos y 27 desaparecidos por las inundaciones

Las intensas lluvias afectaron a más de un centenar de municipios en el centro y este del país. Las autoridades trabajan contrarreloj para asistir a miles de damnificados.

Hoy 18:40

Al menos 44 personas murieron por las inundaciones que siguieron a las fuertes lluvias que azotaron México en los últimos días. Hay miles de damnificados y graves daños en 139 municipios, según el último reporte del gobierno nacional divulgado este domingo. Los desaparecidos ascienden a 27.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló en un comunicado que los 44 fallecimientos fueron reportados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (9), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18).

El organismo aseguró que se trabaja “de manera ininterrumpida” en 139 municipios, donde se presentaron las “mayores afectaciones”. Las autoridades dijeron que reciben “atención prioritaria” para restablecer servicios básicos y auxiliar a la población.

Las fuertes precipitaciones que azotaron al país, derivadas de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, en confluencia con varios sistemas en el Golfo de México, dejaron más de 1800 milímetros (mm) de lluvia.

Las zonas más afectadas se ubican en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, en el centro del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que visitará Puebla, Veracruz e Hidalgo, y mañana lunes recorrerá Querétaro y San Luis Potosí.

En su reporte del sábado, la CNPC informó que al menos 27 siguen personas desaparecidas tras el temporal de lluvias que provocó fuertes inundaciones, deslaves y derrumbes de viviendas y edificios.

En Veracruz, hubo 69 municipios afectados, con atención prioritaria en Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán, así como 42 refugios temporales activos, que atienden a 3155 personas.

En Puebla, se informó de 37 municipios con daños mayores, con 83 refugios temporales habilitados, sin precisar el número de personas damnificadas atendidas.

En Hidalgo, hay 21 municipios afectados, con atención prioritaria en Zacualtipán, Huazalingo y Tianguistengo, además de un refugio temporal que atiende a siete personas en Juárez Hidalgo.

En Querétaro, se reportaron siete municipios afectados, con prioridad de atención en Pinal de Amoles y Amealco de Bonfil. En tanto, en San Luis Potosí, hay cinco municipios afectados, con atención prioritaria en Tamazunchale.