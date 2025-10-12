Zoe Bogach encendió las redes con una foto que generó revuelo entre sus seguidores

La ex Gran Hermano volvió a ser tema de conversación tras compartir una imagen en medio del escándalo por su reciente separación.

Hoy 19:42

Zoe Bogach está más activa que nunca en las redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte momentos de su nueva vida de soltera. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que este viernes generó preocupación con una foto donde se la vio con las pupilas dilatadas.

En historias de Instagram, la joven se mostró desde la cama y sus fans notaron que tenía las pupilas dilatadas, lo que generó diferentes reacciones. “No se te ve nada bien”, le remarcaron.

A Zoe no le caen nada bien este tipo de opiniones, y en varias oportunidades pidió que dejaran de agredirla y hacer comentarios sobre su físico, ya que eso le dolía muchísimo.

Ilusionada con la posibilidad de volver a la casa más famosa del país en febrero, Zoe sí reconoció que transita un problema alimenticio del que tanto ella como su familia se están ocupando. “No me gusta como estoy. Estoy pesando muy bajo. O sea, la otra vez tuve una charla con mi mamá y me dijo ‘Zoe, por favor, ‘comé porque estás a un paso de que te internen’. Estoy empezando a comer", detalló en el ciclo de streaming de Martín Cirio.