Israel confirmó que la liberación de los rehenes en Gaza comenzará durante la madrugada del lunes

Benjamin Netanyahu dijo que su gobierno busca poner a resguardo cuanto antes a los ciudadanos israelíes retenidos en Gaza.

Hoy 20:17

En medio de una enorme expectativa, Israel anunció que espera que la liberación de los rehenes secuestrados en Gaza comience mañana en la madrugada (a última hora del domingo o en las primeras horas del lunes en la Argentina).

Lo anunció la Oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, citado por la prensa israelí.

Según The Israel Times, el gobierno le avisó a las familias de los rehenes que espera que los cautivos en poder de Hamas sean liberados entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana locales, aunque el horario podría cambiar. Jerusalen Post dijo que las liberaciones comenzarían a las 9:00 locales (03:00 de la Argentina).

Hamás confirmó que liberará el lunes a los rehenes aún cautivos en Gaza. “Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana”, declaró Osama Hamdan, un dirigente del grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007.

Entre los 20 rehenes con vida que serán liberados están tres argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio. También se encuentra el Gaza el cuerpo Lior Rufaeff, asesinado durante el brutal ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. En total hay 48 cautivos en Gaza entre fallecidos y personas con vida.

La liberación de los secuestrados fue pactada tras el acuerdo alcanzado en las negociaciones llevadas a cabo la semana pasada en el balneario egipcio de Sharm el Sheik, bajo la mediación de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

Los rehenes serán entregados a la Cruz Roja

La Cruz Roja informará a Israel dos horas antes de que se libere a los rehenes, según la prensa israelí.

Los rehenes serán entregados por la Cruz Roja a las fuerzas del Ejército de Israel que están ubicadas dentro de Gaza. Luego serán llevados a la base militar de Reim, a unos seis kilómetros de la divisoria, ya en suelo israelí.

“Israel está preparado si un rehén vivo requiere atención médica urgente; será trasladado a un centro médico de inmediato”, señaló la portavoz del Gobierno, Shosh Bedrosian.

Según la vocera, diez de los rehenes serán transferidos al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, todos en la periferia de Tel Aviv.

La portavoz del Gobierno no detalló si los cuerpos de los rehenes que fueron asesinados en cautiverio serán trasladados en este intercambio o después.

Pero sí dijo que la Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza, y que dentro del enclave palestino tendrán lugar una “breve ceremonia” y rezo judíos.

Los cuerpos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera israelí y trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzará el proceso de identificación de los cadáveres y la notificación a las familias para que puedan celebrar los entierros.

La portavoz reiteró que Israel lleva preparando desde el sábado para la liberación de los cautivos, por lo que este proceso podrá adelantarse de decidir Hamás liberar a los rehenes antes de lo esperado.

“Israel está listo y preparado para la inmediata recepción de todos nuestros rehenes”, señaló Benjamin Netanyahu, de acuerdo a declaraciones realizadas por la Oficina del Primer Ministro.

Las autoridades prevén el regreso de 20 personas con vida y la repatriación de los 28 cuerpos de personas que fueron asesinadas por el grupo terrorista.

Como parte del operativo de intercambio, autoridades penitenciarias iniciaron el traslado de prisioneros palestinos a dos cárceles designadas para su posterior excarcelación, según los compromisos pactados.

Fuentes oficiales del gobierno de Netanyahu confirmaron a la prensa israelí que el Ministerio de Servicios Religiosos de Israel ha finalizado los procedimientos para recibir e identificar los cuerpos de los rehenes fallecidos que se espera sean devueltos por Hamas.

El director general del ministerio, Yehuda Avidan, advirtió en una entrevista en la emisora Kan Reshet Betque sobre el riesgo de que la transferencia de restos no sea completa.

“Mi mayor temor es que nos digan ‘no se encontró’, y las familias se queden sin cierre”, declaró en diálogo con los periodistas Yuval Elbashan y Moriah Kor.

Avidan añadió que cada traslado comenzará con un estricto control de seguridad y que el Comité Internacional de la Cruz Roja realizará una identificación inicial en la frontera antes de trasladar los restos al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv para un análisis completo.

Por otra parte, Egipto confirmó que el presidente estadounidense Donald Trump y su par Abdel Fattah al Sisi encabezarán el lunes la cumbre destinada a sellar formalmente la paz en Gaza.

Más de veinte líderes mundiales, incluido el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, participarán en la ceremonia.

Aún no se ha confirmado la asistencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y crecen las dudas sobre si participará de la cumbre.

Por su parte, la cúpula de Hamas anunció este sábado que no asistirá a la cumbre. “No participaremos”, declaró Hosam Badran, miembro del comité político del grupo terrorista palestino, a la agencia de noticias AFP y argumentó que las negociaciones de paz se realizaron principalmente a través de mediadores de Qatar y Egipto.

Además, se reveló que un contingente de 200 soldados estadounidenses llegó a Israel bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central (CENTCOM).

El objetivo es que los soldados se integren a un centro de control conjunto junto con fuerzas de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El despliegue busca garantizar la aplicación del pacto y evitar nuevas hostilidades.

En Tel Aviv, miles de personas se concentraron en la Plaza de los Rehenes para respaldar el proceso y exigir el regreso de los cautivos.

Entre los oradores estuvieron el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y los asesores Jared Kushner e Ivanka Trump, en un acto simbólico de apoyo a las familias de los secuestrados y al avance del plan de paz.