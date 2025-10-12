Tras las primeras liberaciones en Gaza, Israel se prepara para recibir al resto de los rehenes

Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor y Omri Miran ya se encuentran con la delegación de la Cruz Roja para ser trasladados a Israel. El resto de los cautivos vivos se espera que sean liberados a las 10, hora local

Hoy 02:40

La Plaza de los Rehenes en el centro de la ciudad dejó de ser el lugar sombrío que fue durante más de dos años. Bien temprano a la mañana y llena de gente, estalló de alegría. Es que el grupo terrorista Hamas liberó al primer grupo de rehenes israelíes: Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa. Se trata de los secuestrados que llevaban más tiempo en cautiverio, más de dos años en Gaza.

Se espera otra tanda de liberaciones a las 10, hora local, dos horas después de la primera y cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya esté en suelo israelí. El norteamericano hablará ante el Parlamento en Jerusalén y luego viajará a Egipto para sellar el acuerdo por la paz rodeado de líderes árabes y occidentales.

El acuerdo alcanzado entre el grupo terrorista e Israel, por iniciativa del norteamericano establecía como primera fase la entrega de todos los secuestrados y la retirada progresiva de las tropas israelíes de territorio palestino. Esta madrugada comenzó a completarse. Aún queda pendiente la entrega de los cuerpos de los secuestrados muertos que, según lo previsto, comenzarán a llegar a Israel entre esta tarde y la noche.

El plan operativo, aprobado por el jefe del Estado Mayor de Israel establece protocolos diferenciados para la atención de rehenes vivos y fallecidos, además de medidas logísticas y apoyo a las familias.

Tal como estaba previsto, el proceso se inició con la entrega de los rehenes vivos por parte de Hamas a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en varios puntos coordinados dentro de la Franja de Gaza que los trasnportarán hasta otro pupunto para reunirse con unidades especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En caso de que algún rehén presente estado de salud crítico o complejo, un helicóptero militar permanecerá en alerta dentro del enclave palestino para su evacuación directa al Centro Médico Soroka en Be’er Sheva.

Cuando la condición médica lo permita, los rehenes serán trasladados por carretera al complejo de recepción de Re’im, donde los esperarán familiares directos. Después, serán llevados en helicóptero a uno de los hospitales designados: Ichilov (Tel Aviv), Sheba (Tel HaShomer) o Beilinson (Petah Tikva).

Tres puntos clave de este operativo son la atención especializada a cada rehén según su estado, la presencia de un helicóptero militar en alerta constante y la coordinación precisa entre diferentes organismos para el traslado y recepción.

Con el regreso de los rehenes israelíes también comienza el proceso para excarcelar a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños, según estipula el acuerdo.