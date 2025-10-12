La Libertad Avanza lanzó su primer spot con Santilli y Milei juntos

En el video, el dirigente del PRO afirma: “Es el momento de terminar con lo que empezamos”. Es la primera aparición conjunta tras el acuerdo político.

Hoy 20:48

La Libertad Avanza publicó en sus redes sociales el primer spot de campaña de Diego Santilli como el primer candidato a diputado nacional por PBA, tras la renuncia de José Luis Espert. El video se publicó tras la decisión de la Cámara Nacional Electoral de aceptar el pedido del Gobierno para que el legislador encabece la lista.

“Durante el último año y medio el presidente Javier Milei le puso fin al desastre inflacionario del kirchnerismo”, dijo Santilli al principio del material audiovisual.

Y agregó: “Ahora es el momento de terminar lo que empezamos y hacer las reformas que nos hacen falta para que el país crezca como nunca antes”.

Tras sus palabras, Javier Milei aparece en el video, dándole continuación a las declaraciones del candidato: “Reformas profundas en lo económico, eliminar impuestos, crear empleo genuino y terminar con los privilegios de los jefes sindicales”, expresó.

También habló de una “apertura comercial para exportar más y que los argentinos puedan comprar productos más baratos”. Por último, el mandatario se refirió a las propuestas en materia de seguridad: “Hay que endurecer las penas, bajar la edad de imputabilidad y combatir el narcotráfico”.

El spot finaliza con Santilli pidiendo el voto para las próximas elecciones: “Este 26 de octubre no nos podemos quedar a mitad de camino. Necesitamos las reformas para que el país cambie para siempre. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.