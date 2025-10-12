Ingresar
Incertidumbre por la continuidad de Pablo Martel en Güemes

Aunque fue elegido para salvar al Gaucho del descenso, el ciclo del entrenador perdió fuerza y gran parte de la Comisión Directiva evalúa un cambio en la dirección técnica.

12/10/2025

El futuro de Pablo Martel en Güemes pende de un hilo. El entrenador, que llegó con la misión de mantener al equipo en la Primera Nacional, hoy se encuentra más afuera que adentro del club. Según trascendió, la Comisión Directiva analiza un cambio de rumbo para el próximo año.

Si bien Martel fue buscado por su historia en el Gaucho para revertir la mala campaña y encaminar al equipo, los resultados y distintas situaciones internas fueron desgastando el vínculo. Con el objetivo principal cumplido de evitar el descenso, en el seno de la Comisión Directiva creen que es momento de iniciar un nuevo proyecto deportivo. Ningún dirigente fue tajante sobre su salida de la entidad, pero tampoco aseguraron que siga al mando.

Durante los próximos días se definirá su continuidad. Será una semana clave en Güemes para conocer si Martel seguirá al mando o si el club buscará un nuevo entrenador para la temporada 2026.

