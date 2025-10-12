Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 OCT 2025 | 22º
Luck Ra posó desde Pinamar y subió la temperatura en redes

El cantante cordobés se mostró súper distendido en la playa y sus fotos no pasaron desapercibidas entre sus fans.

Hoy 21:35

Luck Ra se tomó un breve descanso tras su presentación en Vélez el sábado pasado. El lugar elegido fue la Costa Atlántica, donde aprovechó el calorcito primaveral para tomar sol y posar con el torso al aire. En las redes compartió varias fotos presumiendo sus abdominales y sus seguidores quedaron impactados.

“Un poquito de Pinamar antes de la final de La Voz. ¿Ya escucharon ‘Fingí demencia’?“, preguntó en referencia a su último lanzamiento, que entonó por primera vez en Liniers y publicó oficialmente en las plataformas este 9 de octubre.

Luck Ra es uno de los artistas del momento. Sus canciones suenan en todas partes y su romance con La Joaqui también acapara la atención de la gente, que revista sus perfiles de Instagram en búsqueda de postales subidas de tono y románticas.

Sus fans no dejan de preguntarle cuando volverá a presentarse en vivo, aunque su agenda parecería estar cerrada para lo que resta del año: lo esperan la Creepy Halloween 2025 en Córdoba, El Fiestún en Montevideo y la 53ra Fiesta Nacional de la Leche en Totoras, Santa Fe.

