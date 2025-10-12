Luck Ra posó desde Pinamar y subió la temperatura en redes

El cantante cordobés se mostró súper distendido en la playa y sus fotos no pasaron desapercibidas entre sus fans.
Luck Ra se tomó un breve descanso tras su presentación en Vélez el sábado pasado. El lugar elegido fue la Costa Atlántica, donde aprovechó el calorcito primaveral para tomar sol y posar con el torso al aire. En las redes compartió varias fotos presumiendo sus abdominales y sus seguidores quedaron impactados.
“Un poquito de Pinamar antes de la final de La Voz. ¿Ya escucharon ‘Fingí demencia’?“, preguntó en referencia a su último lanzamiento, que entonó por primera vez en Liniers y publicó oficialmente en las plataformas este 9 de octubre.
Posteos
Luck Ra es uno de los artistas del momento. Sus canciones suenan en todas partes y su romance con La Joaqui también acapara la atención de la gente, que revista sus perfiles de Instagram en búsqueda de postales subidas de tono y románticas.
Sus fans no dejan de preguntarle cuando volverá a presentarse en vivo, aunque su agenda parecería estar cerrada para lo que resta del año: lo esperan la Creepy Halloween 2025 en Córdoba, El Fiestún en Montevideo y la 53ra Fiesta Nacional de la Leche en Totoras, Santa Fe.