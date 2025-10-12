Rodolfo Mattar: “Toda decisión que se toma se hace pensando en el bien del club”

El presidente de Güemes habló tras el cierre de la temporada y valoró el esfuerzo para seguir en la Primera Nacional. También adelantó mejoras en el club y obras en marcha.

Luego de cerrar una nueva campaña en la Primera Nacional 2025, Rodolfo Mattar, presidente de Güemes, hizo un repaso del año deportivo e institucional del club. El dirigente destacó que el objetivo principal se cumplió: mantener la categoría tras una temporada complicada, pero de gran entrega del plantel y el cuerpo técnico.

“El balance es positivo porque mantuvimos la categoría. Todo el año peleamos el descenso, pero el equipo respondió en los momentos clave”, expresó Mattar, quien además resaltó el acompañamiento constante de los hinchas durante todo el torneo.

En cuanto al presente del club, el titular del Gaucho remarcó que, más allá del fútbol, Güemes continúa con su perfil social activo. “El club está bien, hay diferentes actividades. Somos un club de fútbol, pero también le damos importancia a las otras áreas. En unos días van a estar funcionando las canchas de F5, que estaban paradas porque toda la energía estaba puesta en salvar la categoría”, explicó.

Mattar también habló sobre el plano institucional y los desafíos que vienen. “Institucionalmente el club está bien, venimos con deuda, no podemos ser ajenos a eso, pero nada del otro mundo. Tenemos casi un predio para entrenar tanto las formativas como el Nacional B. Tenemos que cuidar el estadio y, si queremos estar a la altura, hay mucho por mejorar”, reconoció.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas: “Estamos muy agradecidos por el acompañamiento. Güemes se caracteriza por apoyar en las buenas y en las malas. Que estén tranquilos, porque toda decisión que se toma se hace pensando en el bien del club”, cerró Mattar en diálogo con Opinión Deportiva.