Policía resultó herida tras perder el control de su motocicleta en avenida Lugones

La joven funcionaria se dirigía a cumplir funciones administrativas cuando sufrió una caída en inmediaciones del puente aéreo. Fue trasladada al Hospital Regional.

Hoy 22:44

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00, en inmediaciones del puente aéreo ubicado en la intersección de Lugones y avenida Libertad. La joven, integrante de la División Seguridad y Asistencia Comunitaria, circulaba en sentido sur-norte a bordo de una motocicleta Honda Wave de 110cc, cuando —por causas que aún se investigan— perdió el control del rodado y derrapó, cayendo sobre el pavimento.

A raíz del impacto, la uniformada sufrió diversas lesiones, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” para una mejor evaluación médica.

De acuerdo con su propio testimonio, al momento del accidente se dirigía hacia su lugar de trabajo, donde cumple tareas administrativas.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº4, dependiente de la Dirección de Seguridad Capital (DSC Nº2), mientras que el fiscal de turno, Dr. Ángel Belloumini, ordenó que se labren las actuaciones de rigor y se preserve la escena para esclarecer las circunstancias del siniestro.