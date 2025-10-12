Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2025
Ashpa Súmaj deslumbró en la Madre de Ciudades con un despliegue internacional de folklore

Más de 5.000 bailarines de 25 países participaron en la jornada final del festival, que contó con el apoyo de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 22:45

Con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital, se realizó este domingo la 19° edición del Festival Internacional de Folklore Ashpa Súmaj en la Madre de Ciudades con la puesta en escena de un colorido espectáculo sobre la avenida Maradona, el Puente Carretero y en el Estadio Único.

De esta manera, el evento se trasladó a Santiago Capital desde Las Termas, en su última jornada con la participación de 5000 bailarines de 25 países y de las provincias argentinas.

El secretario de Gobierno, Néstor Machado, y el subsecretario del área, Diego Brunet, dieron la bienvenida a la delegaciones y le transmitieron el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, ya el encuentro representa la expresión de la cultura y la identidad de los pueblos a través de la danza y la música.

