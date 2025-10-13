Ingresar
La Cámara de Comercio e industria valoró la decisión del Gobierno provincial de adelantar el pago del bono de fin de año a los empleados públicos

El Ministerio de Economía provincial confirmó que el depósito, previsto inicialmente para el 21, se realizará este viernes, en coincidencia con el Día de la Madre. El bono total asciende a $2.100.000 y se pagará en tres tramos.

Hoy 01:08

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero expresa su reconocimiento y valoración por la decisión del Gobierno de la Provincia de adelantar el cronograma establecido, del bono de fin de año, al viernes previo a la celebración del día de la madre.

El adelanto del bono motivará a las familias santiagueñas a realizar sus compras para el día de la madre,dentro de la provincia, apostando por los negocios de su ciudad y su barrio, lo que contribuirá a dinamizar la actividad económica, sostener el empleo y fortalecer el entramado comercial local.

Desde la Cámara de Comercio destacan que toda acción que promueva el consumo interno y estimule la actividad económica provincial es fundamental para acompañar a los comercios que día a día hacen un esfuerzo por sostenerse, brindar servicios y generar trabajo.

