Video: así fue la reacción de la multitud en la Plaza de los Rehenes tras la liberación de los primeros cautivos

La concentración presentó grupos de asistentes abrazados, observando una pantalla gigante que transmitía noticias en vivo sobre el lanzamiento.
Decenas de miles de personas se congregaron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv al recibir el anuncio de un organizador: “Los rehenes están en manos de las FDI”. La noticia provocó reacciones de la multitud, que permaneció atenta a la información difundida, aunque el ejército aún no emitió confirmación oficial sobre la recepción de los rehenes.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Te recomendamos: Uno por uno, quiénes son los rehenes que volverán a Israel tras el pacto impulsado por Trump: hay 3 argentinos
La concentración presentó grupos de asistentes abrazados, observando una pantalla gigante que transmitía noticias en vivo sobre el lanzamiento.
Los participantes aplaudieron cada avance reportado, mostraron banderas y cantaron durante la transmisión de los desarrollos considerados positivos, manteniendo una vigilancia constante sobre las actualizaciones sin que se confirmara oficialmente ningún detalle adicional por parte de las FDI.