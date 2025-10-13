El tiempo para este lunes 13 de octubre en Santiago del Estero: cielo despejado y 31ºC de máxima

Se espera una jornada soleada y con vientos del sector sur, rotando al noreste, en la Madre de Ciudades.

Hoy 06:25

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos moderados del sector sur.

Hacia la tarde, el cielo continuará despejado, acompañado por vientos leves del sector noreste y una temperatura máxima que treparía hasta los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes la máxima repetiría en 31ºC, en una jornada con cielo ligeramente nublado y vientos del sector norte, rotando al noreste hacia la tarde.

