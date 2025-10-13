Keira Knightley desconocía el boicot a "Harry Potter" por la postura de su autora contra la comunidad trans

La actriz británica interpretará a la profesora Umbridge en las nuevas ediciones de audio producidas por Pottermore y Audible. Aseguró no haber estado al tanto de la polémica en torno a J.K. Rowling.

Hoy 07:27

La actriz Keira Knightley reconoció recientemente que no estaba al tanto del boicot que parte de la industria cinematográfica y televisiva mantiene contra el universo de Harry Potter, en rechazo a las declaraciones antitrans de la autora J.K. Rowling.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Decider, la dos veces nominada al Óscar explicó que desconocía la controversia cuando aceptó participar en el proyecto de Pottermore Publishing y Audible, donde dará voz a la profesora Umbridge en Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions.

“No estaba al tanto de eso, no. Lo siento mucho”, expresó Knightley. “Creo que todos estamos viviendo una época en la que debemos aprender a convivir, aunque tengamos opiniones muy diferentes. Espero que podamos encontrar respeto entre todos”, agregó.

La polémica en torno a Rowling se intensificó tras sus comentarios críticos hacia los derechos de las personas trans, y luego de que celebrara un fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido que impide reconocer legalmente a las mujeres trans como mujeres. En respuesta, más de 400 figuras públicas firmaron una carta reclamando que el sector audiovisual británico adopte medidas en favor de la comunidad trans.

Keira Knightley

Entre los firmantes se encuentra Paapa Essiedu, quien interpretará al profesor Snape en la próxima serie de Harry Potter producida por HBO Max. Rowling, por su parte, aseguró haber trabajado de cerca con el equipo de guionistas y participó en el proceso de desarrollo de la producción de Warner Bros. Television, a través de su compañía Brontë Film and TV.

El presidente y CEO de HBO, Casey Bloys, confirmó la participación de Rowling como productora ejecutiva, destacando que sus aportes “serán de ayuda”. Además, señaló que la prioridad del estudio será “lo que se ve en pantalla”, y remarcó que la historia de Harry Potter “es profundamente positiva, trata sobre el amor y la autoaceptación”.