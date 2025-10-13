Accidente fatal en la Av. Circunvalación: un motociclista perdió la vida al chocar contra un colectivo de la línea 112

El trágico hecho ocurrió esta mañana en la intersección con calle Lavalle. En el lugar trabajó personal de Comisaría Octava. La víctima aún no fue identificada.

Hoy 08:16

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un hombre en las primeras horas de este lunes sobre avenida Circunvalación, en cercanías de Lavalle.

El hecho ocurrió minutos después de las 6, cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta terminó incrustada debajo de un colectivo de la línea 112.

De acuerdo con el parte policial, el conductor del transporte —identificado como Luis Leónidas Paz, de 60 años— manifestó que circulaba por avenida Circunvalación en sentido norte a sur cuando observó que una motocicleta intentó cruzar desde calle Lavalle, de oeste a este, y pese a accionar los frenos no logró evitar el impacto.

Tras la colisión, el motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Efectivos de la Comisaría Octava y del Sease 107 arribaron rápidamente al lugar, pero lamentablemente el conductor del rodado menor ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada. En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía Científica para determinar las circunstancias del siniestro y proceder al levantamiento del cuerpo. La zona permaneció cortada durante varios minutos.